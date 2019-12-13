Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Первый день работы фестиваля "Путешествие в Рождество" начался в пятницу на всех площадках в Москве уличными представления, дегустациями кондитерских изделий и кулинарных деликатесов, выставками елочных украшений и изделий народно-художественных промыслов.

Центральной локацией по традиции стала Манежная площадь. Именно сюда после обеда стали приходить горожане и гости столицы, чтобы полюбоваться дизайнерскими елками, своими руками изготовить в мастерской Деда Мороза праздничную игрушку и посмотреть дефиле известных российских брендов. Одним из гостей фестиваля стал корреспондент ТАСС, он пообщался с посетителями и узнал, где можно отправить открытку Деду Морозу.

Несмотря на будний день, десятки человек пришли насладиться праздничным убранством Манежной площади. Среди гостей праздника студенты, школьники, пенсионеры, семьи с маленькими детьми.

Специально ради фестиваля в Москву из Хабаровска приехали Елена Сергунина и ее пятилетняя дочка Евгения. "Мы впервые в Москве и специально выбирали билеты так, чтобы успеть на открытие фестиваля. За несколько часов прогулки по Манежной площади уже успели смастерить новогоднюю игрушку на елку, впервые попробовать чешские сладости и отправить письмо Деду Морозу", - сказала Сергунина.

По секрету мама Евгении рассказала, что девочка попросила у Деда Мороза домик для кукол и котенка. К слову, составить письмо главному волшебнику страны помогали сказочные эльфы. Именно они в конце каждого дня будут собирать всю корреспонденцию из почтовых ящиков и отправлять письма адресату.

"Сказочные персонажи, эльфы создают особую атмосферу праздника. На почте можно бесплатно взять рождественские открытки и отправить их друзьям или родственникам, а также написать письмо Деду Морозу. Наш почтамп настоящий, можно не сомневаться, что все письма дойдут до адресатов", - рассказала ТАСС консультант фестиваля "Путешествие в Рождество" Екатерина Костикова.

Рождественская ярмарка

В этом году Рождественская ярмарка - эпицентр праздничного настроения. Именно на Манежную площадь многие горожане пришли в первую очередь. На ярмарку стоит заглянуть и потому, что в течение всего дня посетители смогут полюбоваться процессом приготовления на открытом огне традиционного литовского рождественского торта "Шакотис". На его создание уходит около 40 минут.

"Торт занесен в Литовский национальный фонд кулинарного наследия. Мы впервые приехали на ярмарку в Москву и готовы представить наше блюдо, которое имеет почти вековую историю"- рассказала ТАСС представитель локации "Рига и Вильнюс" Агне Лачинене. Она добавила, что сладкое угощение не сможет оставить равнодушным никого.

На ярмарке можно найти различные национальные блюда из европейских городов.

"Преимущественно все товары, которые здесь можно увидеть, создаются на маленьких семейных производствах, но имеют уже более чем столетнюю историю. Здесь представлены товары, которые нигде больше нельзя найти в Москве", - пояснила Екатерина Костикова.

Особую атмосферу праздника на Манежной площади создают аниматоры, которые приглашают детей и взрослых исполнить с ними новогодние и рождественские песни. А рядом с павильоном "Англия" горожан и гостей столицы сделать памятную фотографию приглашают ведьмы, лесные колдуньи, королевы.

Дизайнерские елки

Изюминкой фестиваля "Путешествие в Рождество" стали дизайнерские елки, которые установлены на площади рядом с ЦУМом. Их украшали российские дизайнеры, победители фестивального конкурса "Елка детства".

"На протяжении семи дней и ночей дизайнеры создавали эти шедевры. Каждая елка уникальна. Здесь можно увидеть елку, посвященную любви, космосу и даже первым детским книжкам", - рассказал журналистам во время пресс-тура дизайнер Артем Кривда.

В коллекции представлено более 30 елок. Эта локация помогает каждому прохожему больше узнать о дизайнере, например, о том, какое у него было детство. "Главная задача перед всеми авторами состояла в том, чтобы передать атмосферу детства, а точнее самого запоминающегося Нового года. На мой взгляд, нам удалось сделать что-то невероятное и красивое", - пояснил Кривда.

Дефиле российских брендов

В рамках первого дня фестиваля также пройдет дефиле российских брендов. Катя Добрякова, Artem Krivda, Elly, Masterpiece, Русские сезоны, Zasport, LEVEL и СТИЛЬ продемонстрируют капсульные коллекции, созданные специально к этому фестивалю. В роли моделей выступят члены сборной России по керлингу, сноубордисты и хоккеисты.