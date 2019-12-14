Облачная погода и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит минус 1 - плюс 1 градус тепла. В ночь на воскресенье она не опустится ниже 1 градуса мороза.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.