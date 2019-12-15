{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дождь со снегом и до трех градусов тепла ожидается 15 декабря в Москве

В Московской области температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, осадки в виде дождя со снегом, местами гололедица и до трех градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура составит 1-3 градусов тепла. Ночью температура останется на дневных показателях.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночные часы температура не изменится.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Подросток погиб в результате игры с пистолетом на юго-западе Москвы
Источник в правоохранительных органах сообщил, что боевой пистолет принадлежал отцу погибшего
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС