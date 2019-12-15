{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гранты за развитие Московской электронной школы впервые получили учителя из регионов

За свой вклад в развитие МЭШ учителя получили вознаграждение в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Учителя из Липецка и Ижевска получили денежные вознаграждения за развитие Московской электронной школы (МЭШ), сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"Обладателями грантов за вклад в развитие Московской электронной школы впервые за всю историю проекта стали педагоги из регионов России. Это учитель английского языка липецкой школы № 51 Ольга Клименко и учитель начальных классов лицея № 41 города Ижевска Алена Вахрушева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что педагоги создали интерактивные сценарии уроков, которые оказались востребованными среди коллег. В общей сложности к обоим материалам с начала текущего учебного года обращались более 1,2 тыс. раз. Вахрушева сделала сценарий для урока русского языка в начальной школе "Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы". А Клименко разработала для четвероклассников программу How I spent my summer holidays, на которой дети в развлекательной форме повторяют материал по теме "Летние каникулы" - прослушивают песню и угадывают пропущенные слова, отвечают на вопросы, составляют собственный рассказ по одному из предложенных планов.

Каждый учитель за вклад в развитие МЭШ получил вознаграждение в размере 50 тыс. рублей. Всего около 4 тыс. человек из российских регионов воспользовались возможностью делиться своими наработками с другими педагогами и использовать материалы московских коллег.

МЭШ в этом году исполнилось три года - он открылся в сентябре 2016 года, а гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017 года. На сегодняшний день в библиотеке МЭШ свыше 38 тыс. сценариев уроков, 1,5 тыс. учебников и учебных пособий, более 77 тыс. интерактивных образовательных приложений, созданных учителями города и ИТ-компаниями, а также большое количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, благодаря которым школьники могут готовиться к экзаменам и олимпиадам. В 2019 году доступ к библиотеке МЭШ открылся для всех жителей России и других стран.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экстренные службы проверяют сообщения о сильном запахе газа в трех округах Москвы
Жалобы на сильный запах газа в домах и квартирах поступили от жителей ЗАО, ЮАО и ТиНАО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС