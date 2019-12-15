Гранты за развитие Московской электронной школы впервые получили учителя из регионов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Учителя из Липецка и Ижевска получили денежные вознаграждения за развитие Московской электронной школы (МЭШ), сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"Обладателями грантов за вклад в развитие Московской электронной школы впервые за всю историю проекта стали педагоги из регионов России. Это учитель английского языка липецкой школы № 51 Ольга Клименко и учитель начальных классов лицея № 41 города Ижевска Алена Вахрушева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что педагоги создали интерактивные сценарии уроков, которые оказались востребованными среди коллег. В общей сложности к обоим материалам с начала текущего учебного года обращались более 1,2 тыс. раз. Вахрушева сделала сценарий для урока русского языка в начальной школе "Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы". А Клименко разработала для четвероклассников программу How I spent my summer holidays, на которой дети в развлекательной форме повторяют материал по теме "Летние каникулы" - прослушивают песню и угадывают пропущенные слова, отвечают на вопросы, составляют собственный рассказ по одному из предложенных планов.

Каждый учитель за вклад в развитие МЭШ получил вознаграждение в размере 50 тыс. рублей. Всего около 4 тыс. человек из российских регионов воспользовались возможностью делиться своими наработками с другими педагогами и использовать материалы московских коллег.

МЭШ в этом году исполнилось три года - он открылся в сентябре 2016 года, а гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017 года. На сегодняшний день в библиотеке МЭШ свыше 38 тыс. сценариев уроков, 1,5 тыс. учебников и учебных пособий, более 77 тыс. интерактивных образовательных приложений, созданных учителями города и ИТ-компаниями, а также большое количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, благодаря которым школьники могут готовиться к экзаменам и олимпиадам. В 2019 году доступ к библиотеке МЭШ открылся для всех жителей России и других стран.