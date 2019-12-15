В Москве полицейский применил оружие при задержании мужчины, напавшего с ножом на мать

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полицейские применил табельное оружие на юго-западе Москвы при задержании неадекватного мужчины, который напал с ножом на мать. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация о том, что неадекватный мужчина на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы напал с ножом на мать. Полицейские, которые прибыли на место, попытались задержать правонарушителя, однако он оказал сопротивление. В ответ на это один из правоохранителей применил табельное оружие", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД в свою очередь сообщили, что злоумышленник угрожал полицейскому пистолетом. "Сегодня в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов по улице Генерала Тюленева. Прибывшими на место сотрудниками полиции была обнаружена женщина с телесными повреждениями, а также мужчина, который вел себя неадекватно. При виде полицейских он кинулся на них с пистолетом неустановленного типа. В соответствии с законодательством полицейский применил табельное оружие", - сказали в главке.

Как отметили в пресс-службе, правонарушитель от полученного ранения умер. Полиция по данному факту проводит проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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