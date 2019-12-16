Небольшие осадки и до 3 градусов тепла будет в Москве в понедельник

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками ожидается в понедельник в российской столице. Температура воздуха прогреется до трех градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В целом в Московском регионе днем будет облачно, небольшие осадки. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. В столице температура воздуха поднимется до 1-3 градусов выше нуля, по области - от нуля до пяти градусов тепла.

В Москве до 12:00 понедельника сохранится желтый уровень природной опасности. В Подмосковье до 12:00 будет действовать предупреждение в связи с гололедом.

Ночью погода не изменится. Ветер юго-западный, западный, возможны порывы до 15 м/с. В Москве температура составит 2-4 градусов выше нуля, в Подмосковье - от 0 до 5 градусов тепла.