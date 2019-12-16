В московских маршрутках в новогодние праздники будут транслировать аудиопоздравления

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Аудиопоздравления от всех желающих будут транслировать в салонах частных перевозчиков в Москве в новогодние праздники. Акция "Голос пассажира" продлится с 25 декабря по 8 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Акция "Голос пассажира" стала в столице традиционной. Всем желающим мы предлагаем записать как общее поздравление, так и персональное, адресованное близкому человеку. Транслировать аудиозаписи будут в транспорте всех маршрутов коммерческих перевозчиков. Сейчас в Москве 248 таких направлений", - приводятся на сайте слова руководителя государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Павла Павлова.

Участие в акции бесплатное. Записать поздравление с Новым годом и Рождеством всем желающим предлагают 21 и 22 декабря. Это можно будет сделать по предварительной регистрации в студии звукозаписи, которая находится по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 17. Организаторы акции свяжутся с заявителями и подскажут им наиболее удобную дату и время, когда можно записать пожелание.

"Текст поздравления рекомендуют подготовить заранее, до начала записи. Длительность аудиосообщения может составлять до нескольких минут", - отмечается на сайте.