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В Московском планетарии открылась выставка коллекционных открыток и новогодних игрушек

В экспозицию входят 45 игрушек и 45 новогодних открыток, а также подарочные коробки и другие новогодние экспонаты 1950-1960-х годов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выставка раритетных елочных игрушек и открыток, созданных под впечатлением от важных событий в истории страны и освоении космоса, открылась в Московском планетарии. Экспозиция будет работать в зале музея Урании до конца января, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Специально к новогодним праздникам Московский планетарий подготовил выставку раритетных елочных украшений и коллекционных открыток, посвященных теме космоса. В экспозиции собраны 45 игрушек и 45 новогодних открыток, а также подарочные коробки и другие новогодние экспонаты 1950-1960-х годов. В этот период СССР и весь мир активно осваивали космос. Поэтому характерными елочными украшениями тех лет были стеклянные фигурки космонавтов, а на новогодних открытках впервые появились космические корабли, планеты Солнечной системы, звезды и кометы", - говорится в сообщении.

Посетители выставки увидят картонажные елочные игрушки и раритетные подарочные коробки, также отражающие тему космоса и созданные специально для кремлевской елки. Например, в экспозиции представлена коробка с реалистичным изображением знаменитых собак-космонавтов Белки и Стрелки.

Отмечается, что стенды, на которых размещены экспонаты выставки, оформлены рисунками художника-графика Олега Эстиса, которые стали иллюстрациями к книге "Сказочные приключения маленького астронома" Ефрема Левитана. Отрывки из этой книги, рассказывающей о загадках Вселенной, посетители также смогут прочитать на выставочных стендах.

Посетить выставку раритетных елочных украшений и коллекционных открыток в Московском планетарии можно с 10:00 до 21:00. Вход на выставку по билету в Большой звездный зал.

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