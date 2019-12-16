{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Новогодние елки пройдут в декабре в детских больницах Москвы

Для детей организуют развлекательные и обучающие занятия, игры и мастер-классы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новогодние елки пройдут с 16 по 27 декабря в детских больницах департамента здравоохранения Москвы. Для детей устроят игры, мастер-классы и представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"Стать участниками праздника смогут более шести тысяч юных пациентов, которые находятся на лечении в клиниках. Первыми подарки получат пациенты детской инфекционной больницы №6", - говорится в сообщении.

Для детей организуют новогоднюю программу, в которую войдут развлекательные и обучающие занятия, игры и мастер-классы. Для малышей состоятся сказочные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в конце праздника каждый ребенок получит подарок. Дед Мороз и Снегурочка также зайдут в больничные палаты и вручат подарки тем детям, которые не смогут присутствовать на празднике.

Помещения больниц подготовят к празднику: в вестибюлях нарядят новогодние елки и организуют красочные фотозоны для детей. Праздничные мероприятия в московских больницах проводятся при участии Департамента труда и социальной защиты населения и Департамента культуры города Москвы.

Елки для детей также пройдут в Центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой, в Центре детской психоневрологии, в детской больнице святого Владимира и ее филиале, детской больнице имени З. А. Башляевой, детской больнице №9 имени Г. Н. Сперанского, в Центре специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, в Институте неотложной детской хирургии и травматологии, в Московском многопрофильном центре паллиативной помощи, Морозовской детской больнице, а также в детской больнице имени Н. Ф. Филатова.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
"Новогодние" поезда вышли на линии московского метро
Они ходят по Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС