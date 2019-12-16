Новогодние елки пройдут в декабре в детских больницах Москвы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новогодние елки пройдут с 16 по 27 декабря в детских больницах департамента здравоохранения Москвы. Для детей устроят игры, мастер-классы и представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"Стать участниками праздника смогут более шести тысяч юных пациентов, которые находятся на лечении в клиниках. Первыми подарки получат пациенты детской инфекционной больницы №6", - говорится в сообщении.

Для детей организуют новогоднюю программу, в которую войдут развлекательные и обучающие занятия, игры и мастер-классы. Для малышей состоятся сказочные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в конце праздника каждый ребенок получит подарок. Дед Мороз и Снегурочка также зайдут в больничные палаты и вручат подарки тем детям, которые не смогут присутствовать на празднике.

Помещения больниц подготовят к празднику: в вестибюлях нарядят новогодние елки и организуют красочные фотозоны для детей. Праздничные мероприятия в московских больницах проводятся при участии Департамента труда и социальной защиты населения и Департамента культуры города Москвы.

Елки для детей также пройдут в Центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой, в Центре детской психоневрологии, в детской больнице святого Владимира и ее филиале, детской больнице имени З. А. Башляевой, детской больнице №9 имени Г. Н. Сперанского, в Центре специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, в Институте неотложной детской хирургии и травматологии, в Московском многопрофильном центре паллиативной помощи, Морозовской детской больнице, а также в детской больнице имени Н. Ф. Филатова.