Новогодний фестиваль "Фабрика подарков" пройдет на ВДНХ 21 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Образовательный центр "Техноград" проведет новогодний фестиваль, гости которого смогут сделать подарки своими руками, принять участие в квесте и записать новогоднее поздравление. Мероприятие состоится на ВДНХ 21 декабря, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В преддверии праздников "Техноград" проведет новогодний фестиваль "Фабрика подарков": 21 декабря посетителей образовательного комплекса ждут увлекательный квест, обучающие мастер-классы, эффектное шоу и многое другое. Мероприятие рассчитано на семьи с детьми старше трех лет. Праздник будет проходить с 11:00 мск до 19:00 мск в павильоне №63 на ВДНХ. Вход бесплатный, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

В течение всего дня на площадке будут проходить творческие занятия по изготовлению новогодних подарков, украшений, оригами, а также по изучению техники декупажа, нанесению аквагрима, росписи пряников. Всего будет организовано около 25 мастер-классов. Кроме того, на ВДНХ также будет работать тематическая фотозона с санями, будут разыгрываться подарки.

"На нашем празднике каждый сможет найти занятие по душе. Воплотить свои идеи самостоятельно или с помощью опытных мастеров изготовить креативные и яркие подарки, которые порадуют и взрослых, и детей. Ведь дарить подарки, сделанные собственными руками, намного интереснее и приятнее", - цитирует портал руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Образовательный комплекс "Техноград" - флагманский проект, открытый по инициативе правительства Москвы. Он охватывает практически все сферы экономики города, является центром профессиональной подготовки кадров, тестирования профстандартов и сертификации в столице. На базе комплекса столичные компании создают собственные учебные центры и реализуют программы переподготовки. "Техноград" расположен в "Парке знаний" ВДНХ, где представлены образовательные программы более чем по 40 специальностям пяти направлений.