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В драке в Чехове три человека получили ножевые ранения

Полицейские проводят проверку

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Конфликт, вылившийся в драку с ножами, произошел в ночь на понедельник между рабочими склада в подмосковном Чехове, в результате три человека были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

"Около 00:20 в полицию поступила информация о конфликте между рабочими склада в населенном пункте Новоселки городского округа Чехова в Московской области. Прибыв на место, полицейские установили, что в ходе выяснения отношений были применены ножи, в результате чего три человека получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, полиция по данному факту проводит проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Россия
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