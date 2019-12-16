"Новогодние" поезда вышли на линии московского метро

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Тематические составы, посвященные Новому году, начали курсировать в Московском метрополитене. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что первые восемь тематических поездов ходят по Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Кольцевой, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.

В новогодних составах объявляют станции и поздравляют пассажиров с праздником российские артисты. Среди них Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Рената Литвинова, Анжелика Варум, Владимир Крестовский, Олег Газманов, Баста, Вера Брежнева, Владимир Пресняков, Антон Беляев, Дмитрий Маликов, Надежда Бабкина, Юлия Зиверт и Сергей Мазаев.

Отмечается, что до конца года в метро планируется пустить еще несколько новогодних поездов, украшенных в новогодней стилистке.

Впервые посвященный Новому году состав появился в столичном метро в декабре 2016 года. С тех пор праздничные поезда каждый год выходят на разные линии подземки.