В обновленном кинотеатре "Художественный" в Москве появится третий этаж

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Третий этаж создадут в кинотеатре "Художественный" в центре Москвы в ходе реставрации, он появится за счет новых перекрытий. При этом высотность здания не изменится, сообщил в понедельник журналистам гендиректор научно-реставрационной фирмы "Виктория", которая занимается объектом, Сергей Руденко.

"В здании раньше было два этажа, там добавится третий этаж, при том, что оно сохранит все свои формы и высотность останется прежней, но добавят новые перекрытия по левому и правому крылу. То есть, вспомогательные помещения внутри поделили", - сказал он.

Руденко отметил, что после реставрации в кинотеатре будет действовать четыре кинозала, а не один, как прежде. Центральный зал будет рассчитан на 368 мест, вспомогательные же будут маленькими. Здание будет укомплектовано современным оборудованием, в том числе новыми звуковыми системами. Кроме того, в "Художественном" появятся бары и рестораны, лаундж-зона.

"Проектом предусмотрено интересное решение - между фойе и зоной кинотеатра в большом зале будет стоять звуконепроницаемая стеклянная перегородка, <...> и, сидя в лаундж-зоне, люди будут иметь возможность смотреть на сцену, на зрительный зал", - отметил Руденко.

Он добавил, что за порталом сцены главного зала в здании будет создана бизнес-зона, где будут проходить выставки, конференции, встречи, мероприятия. "Изначально там предполагалось создать музей кинотехнологий, в дальнейшем было принято решение сделать там культурную площадку", - пояснил гендиректор.

Реставрация декора

Как сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, по итогам реставрационных работ в здание вернется не менее 40% подлинного декора. На сегодняшний день в реставрационных мастерских находится более тысячи фрагментов декора с фасадов, из зала, фойе и других частей кинотеатра.

"По оценке специалистов, не меньше 40% подлинного декора вернется на объект. Самая главная сложность реставрации в том, что на объекте, помимо подлинных элементов декора, существуют более поздние элементы докомпановки. После того, как все элементы были перевезены и промаркированы в мастерской, реставраторы разобрали, что является историческим декором, и проводят работы с ним", - добавил Емельянов.

Он добавил, что на сегодняшний день продолжаются работы по укреплению конструктива здания, они завершены приблизительно на 60%.

О кинотеатре

Здание кинотеатра "Художественный" было построено в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского по заказу предпринимателя Альберта Бакша, а в 1912 году перестроено архитектором Федором Шехтелем. В 2014 году кинотеатр закрылся на реконструкцию. Управляющий директор кинотеатра Варвара Мельникова ранее сообщала ТАСС, что его реставрацию планируют завершить в ноябре следующего года.

"Художественный" является объектом культурного наследия регионального значения и входит в мировую тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю. Он стал первым российским кинотеатром, построенным как отдельное здание. Знаменит он также и тем, что именно в его залах проходили премьерные показы фильма "Броненосец "Потемкин", первых отечественных фильмов в звуке ("Путевка в жизнь") и в цвете ("Груня Корнакова"). Кинотеатр не прекращал свою работу даже во время Великой Отечественной войны.

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