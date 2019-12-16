{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В обновленном кинотеатре "Художественный" в Москве появится третий этаж

При этом высотность здания не изменится

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Третий этаж создадут в кинотеатре "Художественный" в центре Москвы в ходе реставрации, он появится за счет новых перекрытий. При этом высотность здания не изменится, сообщил в понедельник журналистам гендиректор научно-реставрационной фирмы "Виктория", которая занимается объектом, Сергей Руденко.

"В здании раньше было два этажа, там добавится третий этаж, при том, что оно сохранит все свои формы и высотность останется прежней, но добавят новые перекрытия по левому и правому крылу. То есть, вспомогательные помещения внутри поделили", - сказал он.

Руденко отметил, что после реставрации в кинотеатре будет действовать четыре кинозала, а не один, как прежде. Центральный зал будет рассчитан на 368 мест, вспомогательные же будут маленькими. Здание будет укомплектовано современным оборудованием, в том числе новыми звуковыми системами. Кроме того, в "Художественном" появятся бары и рестораны, лаундж-зона.

"Проектом предусмотрено интересное решение - между фойе и зоной кинотеатра в большом зале будет стоять звуконепроницаемая стеклянная перегородка, <...> и, сидя в лаундж-зоне, люди будут иметь возможность смотреть на сцену, на зрительный зал", - отметил Руденко.

Он добавил, что за порталом сцены главного зала в здании будет создана бизнес-зона, где будут проходить выставки, конференции, встречи, мероприятия. "Изначально там предполагалось создать музей кинотехнологий, в дальнейшем было принято решение сделать там культурную площадку", - пояснил гендиректор.

Реставрация декора

Как сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, по итогам реставрационных работ в здание вернется не менее 40% подлинного декора. На сегодняшний день в реставрационных мастерских находится более тысячи фрагментов декора с фасадов, из зала, фойе и других частей кинотеатра.

"По оценке специалистов, не меньше 40% подлинного декора вернется на объект. Самая главная сложность реставрации в том, что на объекте, помимо подлинных элементов декора, существуют более поздние элементы докомпановки. После того, как все элементы были перевезены и промаркированы в мастерской, реставраторы разобрали, что является историческим декором, и проводят работы с ним", - добавил Емельянов.

Он добавил, что на сегодняшний день продолжаются работы по укреплению конструктива здания, они завершены приблизительно на 60%.

О кинотеатре

Здание кинотеатра "Художественный" было построено в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского по заказу предпринимателя Альберта Бакша, а в 1912 году перестроено архитектором Федором Шехтелем. В 2014 году кинотеатр закрылся на реконструкцию. Управляющий директор кинотеатра Варвара Мельникова ранее сообщала ТАСС, что его реставрацию планируют завершить в ноябре следующего года.

"Художественный" является объектом культурного наследия регионального значения и входит в мировую тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю. Он стал первым российским кинотеатром, построенным как отдельное здание. Знаменит он также и тем, что именно в его залах проходили премьерные показы фильма "Броненосец "Потемкин", первых отечественных фильмов в звуке ("Путевка в жизнь") и в цвете ("Груня Корнакова"). Кинотеатр не прекращал свою работу даже во время Великой Отечественной войны.

В новость были внесены изменения (12:25 мск) — добавлены подробности по тексту.

Реклама на ТАСС
Детеныш миниатюрной африканской антилопы родился в Московском зоопарке
Этот вид занесен в Международную Красную книгу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС