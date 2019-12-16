Детеныш миниатюрной африканской антилопы родился в Московском зоопарке

"Детеныш миниатюрной африканской антилопы появился на свет 19 ноября. Первое время маленький дикдик находился в небольшом шалаше из ивовых веток и практически не был виден. Мать приходила кормить его каждые три часа. Сейчас, когда детенышу уже три с половиной недели, он начинает активно исследовать окружающий мир и знакомиться с сородичами", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Гости Московского зоопарка смогут увидеть недавно родившегося дикдика - миниатюрную африканскую антилопу, вес детеныша составляет всего 1,2 кг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

В природе дикдики обычно живут небольшой группой, основу которой составляет взрослая пара животных. Остальные члены группы - детеныши разных возрастов. В Московском зоопарке содержится группа из шести особей - привезенная из Ганновера самка и самец из Дрездена, а также их дети. Всего детенышей было шестеро, но ранее одного отправили в Новосибирск, а другого - в Казань.

Сейчас родившийся в зоопарке детеныш весит 1,2 кг, тогда как при рождении он весил всего 477 г. Вес взрослой особи в среднем не превышает 5,5 кг. Через день после того, как дикдик родился, зоологи осмотрели его, измерили все жизненные показатели и сделали необходимые прививки. В ходе осмотра удалось установить, что это здоровый самец.

"Дикдики Кирка - уникальные представители африканской фауны. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, также по нему ведется Европейская племенная книга, участие в составлении которой принимает и Московский зоопарк. Наши специалисты смогли создать оптимальные условия для содержания и размножения этих удивительных копытных, поэтому мы регулярно получаем здоровое потомство. Полностью окрепшие и подросшие детеныши отправляются в другие отечественные зоопарки", - приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Посмотреть на подрастающего детеныша можно в павильоне "Копытные Африки".