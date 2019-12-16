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"Мосгаз" обновил системы газоснабжения для более 50 тыс. московских квартир с 2017 года

Специалисты заменяют газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Мосгаза" обновили системы газоснабжения для более чем 50 тыс. квартир в Москве с лета 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

АО "Мосгаз" в составе Комплекса городского хозяйства Москвы повышает уровень безопасности и надежности газовых систем многоквартирных домов столицы и приводит их к единому стандарту качества. Столичная программа капремонта рассчитана на 2015-2044 годы, в числе работ - замена внутридомовых систем газоснабжения. Замене подлежат внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.

"В рамках региональной программы капитального ремонта специалисты АО "Мосгаз" продолжают замену систем газоснабжения в многоквартирных домах. Столичные газовики участвуют в программе капремонта с лета 2017 года и за этот период обновили системы газоснабжения для более 50 тыс. московских квартир.

Как отметил гендиректор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев, чьи слова приводятся в материале, за два года с момента начала участия в программе специалисты обновили системы газоснабжения в 456 столичных домах, произведена замена порядка 200 км внутридомового газопровода. Организация работ ведется при непосредственном взаимодействии с префектурами, управами, старшими по дому и жителями, что позволяет выполнить работы качественно и в установленный срок.

Уточняется, что текущий год стал самым активным в части обновления газовых сетей в рамках капремонта для "Мосгаза" - обновлена система газоснабжения для порядка 27 тыс. квартир, в 2018 году эта цифра составила около 18 тыс. квартир. На карте промежуточные итоги работы за 2019 год выглядят следующим образом: восток Москвы - 45 домов; запад - 22 дома; север Москвы - 23 дома; северо-восток - 9 домов; северо-запад - 13 домов; центр - 22 дома; юго-восток - 14 домов; юго-запад - 3 дома; юг столицы - 29 домов.

"Работы ведутся в рамках реализации программы столичным Фондом капитального ремонта. В 2020 году запланировано обновление систем газоснабжения около 500 столичных домах", - добавляется в материале.

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