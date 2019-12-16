Собянин открыл отремонтированный Большой Москворецкий мост

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл Большой Москворецкий мост после капитального ремонта.

"Это один из самых значимых мостов в Москве, прослужил он больше 80 лет, и за это время на нем не проводилось серьезных капитальных работ. Конечно, за такой период он пришел в достаточно серьезное аварийное состояние, долго к нему [ремонту] боялись приступить, но, тем не менее, необходимо было принимать решение, и мы приняли решение полной реконструкции", - сказал мэр.

Он напомнил, что в городе реализуется масштабная программа по восстановлению и капитальному ремонту инженерно-коммунальных объектов, в том числе мостов. За последние годы были капитально отремонтированы 11 мостов. В 2018 году дошла очередь и до Большого Москворецкого моста.

О ходе реконструкции

Специалистам предстояли сложнейшие работы, фактически нужно было частично разобрать мост и собрать его заново, напомнил мэр. "Были проведены тщательные проектные изыскательские работы. Была поставлена задача в кратчайшие сроки, учитывая значимость моста, провести реконструкцию, с учетом того, что мост еще и памятник культуры. И с этой задачей они справились на "отлично", почти в два раза быстрее нормативных сроков", - отметил Собянин.

Согласно расчетам специалистов, следующий крупный ремонт Большого Москворецкого моста потребуется не ранее чем через 25 лет. Общий срок службы сооружения увеличился еще на 100 лет.

Большой Москворецкий мост через Москву-реку был построен в 1937 году по проекту архитекторов А. Щусева и П. Сардаряна (институт "Гормостпроект") и соединил Васильевский спуск и улицу Варварку (в те годы - улицу Разина) с Большой Ордынкой. В 2007 году он был признан объектом культурного наследия.

За 80 лет своей истории Большой Москворецкий мост стал неотъемлемой частью исторического облика столицы, прекрасно гармонирующей с главной архитектурной доминантой центра - Московским Кремлем. Со смотровых площадок моста открываются отличные виды на многие достопримечательности столицы, включая новый парк "Зарядье". Большой Москворецкий мост обеспечивает движение транспорта и пешеходов с одного берега Москвы-реки на другой.

Проект капитального ремонта Большого Москворецкого моста был разработан в 2016 году по решению Собянина. Ремонтные работы выполнялись в два этапа. Пока одна половина моста была закрыта на ремонт, другая оставалась открытой для движения пешеходов и транспорта, включая автобусы. Во время работ на мосту сохранялись две полосы движения в каждом направлении.