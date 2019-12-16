В Москве завершили строительство автомобильного моста к парку "Остров мечты"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Строительство автомобильного моста через Кожуховский затон, ведущего к парку "Остров мечты", завершилось в Москве. Его планируют ввести в эксплуатацию до нового года, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Завершено строительство моста через Кожуховский затон реки Москвы в рамках строительства улично-дорожной сети к парку развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Сейчас ведутся документационные работы, до конца года мост будет запущен", - сказал он.

Кожуховский мост длиной 680 м станет частью новой шестиполосной магистрали, которая обеспечит доступ к тематическому парку "Остров мечты" в Нагатинской пойме и полуострову ЗИЛ. Строительство новой магистрали на юго-востоке столицы разгрузит центр города и обеспечит высокую степень доступности районов Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево.

"Остров Мечты" - это крупнейший в мире крытый тематический детский парк, по площади равный 140 футбольным полям с пропускной способностью около 12 млн человек в год, и первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки. Парк откроют для посетителей в феврале 2020 года.