СК проверит жалобы на хостелы в жилых домах в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о жалобах жителей домов на юго-западе и севере Москвы на хостелы, в которых проживают мигранты. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина следственными органами Главного следственного управления СК по Москве по факту работы незаконных хостелов на юго-западе и севере Москвы организовано проведение доследственных проверок", - сообщила Иванова.

По ее словам, в понедельник в эфире одного из телеканалов сообщалось, что жители многоквартирного дома на юго-западе Москвы жалуются на хостел, в котором людям снимает жилье строительная компания. В комнатах проживают более пятнадцати человек. Также сообщалось об общежитии для мигрантов на территории подземного паркинга одного из жилых домов на севере Москвы. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию, но никаких мер ее сотрудники не приняли.

"Следователи проверят изложенные в сюжетах факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметила представитель ГСУ.