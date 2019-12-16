Москва в восьмой раз возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Победителем ежегодного Национального рейтинга прозрачности закупок, который существует в России с 2006 года, в восьмой раз стала Москва, сообщила в понедельник пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок Москва удерживает на протяжении нескольких лет, это свидетельствует о четкой системной работе контрактной сферы, понимании перспектив развития в условиях стремительно меняющегося законодательства и цифровой трансформации, а главное - готовности реагировать на возникающие вызовы. Потенциал рынка закупок огромный, поэтому важно постоянно анализировать свою деятельность, сверять свои позиции с коллегами и делиться опытом", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что Ханты-Мансийскому АО в этом году досталось второе место, Тамбовская область - на третьем. В первую десятку также вошли Татарстан, Архангельская, Смоленская и Саратовская области, республики Якутия и Чувашия.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, слова которого приводит пресс-служба, удерживать лидерские позиции в рейтинге Москве удается, в том числе, за счет перевода процедур в электронный вид. "Перевод в этом году всех процедур в электронный вид не стал для столицы зоной турбулентности во многом благодаря системной работе по цифровизации закупочных процессов. Стандартизация закупочных процедур тоже дает свои положительные результаты. На сегодняшний день столичные заказчики могут использовать 210 шаблонов типовых технических заданий", - отметил он.

По словам Дегтева, также большое значение уделяется расширению пула поставщиков: для предпринимателей проводятся бесплатные обучающие курсы, публичное представление закупочных процедур.

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" (НРПЗ) является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Он существует с 2006 года. Целью ежегодного проведения НРПЗ является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка.