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Конкурс социальной рекламы "Твой взгляд" будет проходить ежегодно в Москве

В этом году в конкурсе приняли участие студенты дизайнеры и другие начинающие специалисты

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Студенческий конкурс социальной рекламы "Твой взгляд" теперь будет подходить ежегодно в Москве. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель Департамента средств массовой информации Москвы Иван Шубин.

"Мы долго думали и решили, что конкурс теперь будет ежегодным. В этом году на конкурс было прислано более сотни работ. В нем приняли участие студенты дизайнеры и другие начинающие специалисты", - сказал Шубин. Он добавил, что конкурс проходил с 27 сентября по 27 ноября, это достаточно сжатые сроки.

"В следующем году мы дадим больше времени на подготовку для участников. Мы надеемся, что это поможет увеличить количество участников. Я уверен, что конкурс в следующем году будет лучше", - пояснил Шубин. По словам организаторов, наиболее популярными темами на конкурсе были: экология, безопасность, здоровая среда и другие.

Участники конкурса должны были представить работы в полиграфическом и цифровом формате. Кроме того, работа на свободную тему предполагает создание видеоролика.

В номинации "Трудоустройство молодежи" первое место заняли Дарья Чибескова и Дарья Кокурина из Первого московского образовательного комплекса с проектом "Как найти себя", в теме "Спорт" лучшим проектом признали работу Александры Беловицкой из Института современного искусства имени Бакштейна. Она создала проект "Спортивная среда для всех", где поднимает важный вопрос о том, что спортом могут заниматься все желающие.

Кроме того, по результатам конкурса, специальный приз завоевали Цветана Филенко и Анастасия Москаленко. Они получили возможность пройти стажировку у компании партнера.

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