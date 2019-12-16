Сообщения об угрозах взрывов в школах и судах Москвы не подтвердились

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы проверили здания 20 районных судов Москвы, которые были "заминированы" неизвестными во вторник, угрозы взрывов не подтвердились. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сегодня были получены сообщения о минировании 20 районных судов Москвы. Все они проверялись на наличие опасных устройств - таковых не оказалось", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что аналогичные сообщения, поступившие в адрес 10 школ, также не подтвердились.

Ранее сообщалось, что в понедельник неизвестные заминировали около 70 объектов в столице: суды, школы, детскую больницу, аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также Киевский, Ленинградский, Курский, Белорусский и Павелецкий вокзалы.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.