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В Москве произошел дорожный конфликт между водителями такси и автобуса

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Дорожный конфликт произошел между водителем автобуса и таксистом на Грузинском Валу в Москве. Как рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД, предположительно, водитель такси был пьян. 

"Вечером в понедельник в полицию поступила информация о конфликте между водителями двух транспортных средств на Грузинском Валу. По предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу водителю автобуса, что и стало причиной разногласий. По имеющимся сейчас данным, водитель такси может быть пьян", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте инцидента, обстоятельства выясняются.

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