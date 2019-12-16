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Организаторы ожидают 30 тыс. человек на Итальянском рождественском фестивале в Москве

Он пройдет в Музее Москвы 28-29 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Организаторы Итальянского рождественского фестиваля, который пройдет в Музее Москвы 28-29 декабря, ожидают порядка 30 тыс. гостей. Вход на фестиваль будет бесплатным, сообщил генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

"Конечно, когда организовываются такие мероприятия, есть определенный список различных мест, которые мы посещаем, но, когда я попал в Музей Москвы, то остался под огромным положительным впечатлением <…> Конечно, организовывать фестиваль было совсем непросто, потому что мы ожидаем 30 тыс. человек", - отметил Форте.

По словам консула, его впечатляет интерес россиян к культуре. "Когда я прохожу мимо музеев в Москве, всегда перед ними стоит очередь. Увидеть такую ситуацию в некоторых других государствах, когда в восемь утра люди на морозе стоят в очереди вместе с детьми, чтобы попасть в Третьяковскую галерею или в любой другой музей, - это большая редкость", - подчеркнул Форте.

Мероприятие пройдет в одном из корпусов Музея Москвы. Большое внимание организаторы уделяют декорированию площадок, гостей ждет настоящая рождественская атмосфера. "Детей научат заворачивать подарки, как это делают в Италии. Можно будет отправить рождественские открытки как будто из Италии. На мероприятии, конечно, будет присутствовать итальянский дед Мороз, которого называют Баббо Натале, и волшебница Бефана. Также посетители получат возможность приобрести классические для Италии подарки на Рождество", - рассказал Форте.

На двух сценах запланированы выступления итальянских и российских артистов. "И мне эта идея очень нравится, когда выступают как россияне, так и итальянцы, потому что это показывает, насколько легко мы находим общий язык", - сказал консул.

Большая часть мероприятий будет посвящена итальянской кухне.

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