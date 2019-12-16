Фотовыставка в честь 60-летия РВСН открылась в галерее московского метро

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новая экспозиция в галерее "Метро" на станции "Выставочная", приуроченная к 60-летию образования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), открылась в Московском метрополитене. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичной подземки.

"В этот раз мы открыли фотовыставку в честь юбилея образования РВСН. Это 30 фотографий, на которых запечатлены пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", участие колонны подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" в учениях и боевом патрулировании, подготовка к запуску беспилотных летательных аппаратов и другие фрагменты из жизни РВСН", - приводятся в сообщении слова замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Также в честь праздника метрополитен совместно с РВСН выпустили 400 тыс. специальных билетов "Единый" на одну и две поездки. Они поступили в продажу 13 декабря. На лицевой стороне билета изображена пусковая установка ракетного комплекса "Ярc".

Выставка продлится до 17 января.