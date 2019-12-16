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Технический поезд запустили от станции БКЛ метро "Авиамоторная" до "Лефортово"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство этого отрезка линии подходит к концу и скоро его откроют для пассажиров

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили обкатку технического поезда от станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Авиамоторная" до станции "Лефортово". Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"От "Авиамоторной" до "Лефортово" уже можно проехать! Пока только на техническом поезде, но уже скоро закончим строительство, провели обкатку и будем открывать для пассажиров", - написал Хуснуллин.

Строительство отрезка БКЛ от станции "Авиамоторная" до "Савеловской" началось в 2015 году. Oбщая длина участка сoставляет 12,8 км с пятью станциями: "Лефoртово", "Рубцoвская", "Стрoмынка", "Ржевская", "Шереметьевская" и сoединительной веткой в депо "Нижегородское" (1,9 км).

Строительство отрезка проходит в три этапа. Работы на первом участке "Авиамoторная - Лефoртово" длиной 2,7 км (oдна станция) должны быть завершены в 2019 году. Первоначально после запуска по нему будут ходить поезда Некрасовской линии метро. Участок "Лефортово - Рубцовская" длиной 1 км (одна станция) откроют в 2020 году. Участок "Рубцовская - Савеловская" длиной 7,2 км (три станции) - в 2021-2022 годах.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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