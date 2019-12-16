{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МГУ в три раза повысили студентам декабрьскую стипендию

Студенты, сдавшие экзамены на "хорошо" и "отлично", в этом месяце получат 9028 рублей вместо обычных 2887 рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий подписал приказ, согласно которому к Новому году студенты вуза получат стипендию в тройном размере. Соответствующий документ опубликован в понедельник на странице профсоюзной организации МГУ "Вконтакте".

"Ректор установил на декабрь 2019 года увеличенный размер стипендий в МГУ с целью поощрить успешно обучающихся студентов", - сообщили в пресс-службе МГУ.

В декабре государственная академическая стипендия студентов-первокурсников, а также студентов только с "хорошими" оценками увеличится с 2510 до 7850 рублей. Студенты, сдавшие экзаменационную сессию на оценки "хорошо" и "отлично", в этом месяце получат 9028 рублей вместо обычных 2887 рублей.. Стипендия отличников составит 9813 рублей вместо ежемесячных 3138 рублей.

Кроме того, государственная социальная стипендия установлена в размере 11775 рублей, стипендия аспирантам составляет от 9795 до 17195 рублей, ординаторам - 17387 рублей.

Отмечается, что выплаты декабрьских стипендий аспирантам и ординаторам состоялись 16 декабря, а студенты получат стипендии приблизительно 25 декабря.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор Антонович
Реклама на ТАСС
Мосгордума отклонила вопрос "Яблока" из-за несоответствия теме отчета правительства
Фракция обратилась к правительству Москвы с вопросом об ответственности столичных властей за задержанных в рамках протестных акций летом 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС