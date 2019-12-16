В МГУ в три раза повысили студентам декабрьскую стипендию

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий подписал приказ, согласно которому к Новому году студенты вуза получат стипендию в тройном размере. Соответствующий документ опубликован в понедельник на странице профсоюзной организации МГУ "Вконтакте".

"Ректор установил на декабрь 2019 года увеличенный размер стипендий в МГУ с целью поощрить успешно обучающихся студентов", - сообщили в пресс-службе МГУ.

В декабре государственная академическая стипендия студентов-первокурсников, а также студентов только с "хорошими" оценками увеличится с 2510 до 7850 рублей. Студенты, сдавшие экзаменационную сессию на оценки "хорошо" и "отлично", в этом месяце получат 9028 рублей вместо обычных 2887 рублей.. Стипендия отличников составит 9813 рублей вместо ежемесячных 3138 рублей.

Кроме того, государственная социальная стипендия установлена в размере 11775 рублей, стипендия аспирантам составляет от 9795 до 17195 рублей, ординаторам - 17387 рублей.

Отмечается, что выплаты декабрьских стипендий аспирантам и ординаторам состоялись 16 декабря, а студенты получат стипендии приблизительно 25 декабря.