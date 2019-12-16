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Международный благотворительный кадетский бал пройдет в Москве во вторник

Его участниками станут воспитанники социальных, ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, а также суворовских и нахимовских училищ из 65 регионов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Четвертый Международный благотворительный кадетский бал, приуроченный к отмечавшемуся 9 декабря Дню Героев Отечества и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны, пройдет в московском Гостином дворе во вторник. Как сообщают организаторы, в мероприятии примут участие около 1,5 тыс. человек.

"Наш бал - это площадка мира и дружбы - дружбы молодых людей, которые приехали сюда из самых разных уголков нашей страны, из других стран, это международная площадка дружбы, основанная на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи", - приводятся в сообщении слова руководителя патриотического проекта "Международный благотворительный кадетский бал" Юлии Кирпичниковой.

В мероприятии примут участие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники социальных учреждений России из 65 регионов. На бал приедут и зарубежные молодежные делегации из образовательных учреждений из Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также из ЛНР и ДНР. Всего в мероприятии примут участие порядка 1,5 тыс. человек. Мероприятие носит благотворительный характер, в нем участвуют дети из социальных учреждений, они посетят Большой Кремлевский дворец, Президентский полк, Музей космонавтики и другие столичные музеи.

"Дети из социальных учреждений как никто нуждаются в помощи не только со стороны государства, но и со стороны общества. Мы должны помочь им определить свое место в жизни, помочь найти себя. Дети должны больше общаться со своими сверстниками, участвовать в разных интересных мероприятиях, праздниках, знакомиться с культурными традициями нашей многонациональной страны. Это объединяет детей, а праздничная и дружеская атмосфера являются соединительным звеном между подростками, помогает почувствовать дружеское плечо, это очень важно для всех детей, в первую очередь, для тех, кто лишен в силу жизненных обстоятельств родительской заботы", - подчеркнул председатель попечительского совета МБКБ Хазрет Совмен.

Среди почетных гостей бала ожидаются также представители семей полководцев и маршалов Великой Отечественной войны - Ивана Конева, Ивана Баграмяна, Василия Чуйкова, известные спортсмены, художники, общественные деятели науки и искусства, руководители ведущих организаций ветеранов, Герои Советского Союза и России.

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