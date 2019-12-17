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Московские школы украсили гирляндами и елками к Новому году

Праздничную иллюминацию начнут снимать после 20 января

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Наряженные елки, фигуры Деда Мороза, снеговиков и гирлянды украсили здания и территории столичных школ в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Праздничная иллюминация появилась на фасадах московских школ в преддверии Нового года. До 20 января с наступлением темноты здания образовательных учреждений будут сверкать яркими огнями <...>. В каждом учебном заведении самостоятельно решали, как именно украшать фасады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территориях учебных заведений установлены фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек, праздничные ели. У входа в школу №1387 учащихся встречают фигуры северных оленей, а на окнах школы №1347 появились сказочные герои - Снежная королева, Щелкунчик, Золушка, Умка и Морозко. Кроме того, в школе №1363 открылась фабрика Дедов Морозов, которая позволит старшеклассникам попробовать себя в роли зимнего волшебника и провести новогодние праздники для воспитанников дошкольных групп. В каждой второй столичной школе пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.

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Россия
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