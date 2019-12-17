В Москве 23 декабря пройдет рождественский турнир "Спортивные игры долголетия"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Рождественский турнир "Спортивные игры долголетия" пройдет 23 декабря в Москве во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на территории "Лужников". Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Спортивные секции традиционно пользуются большой популярностью у москвичей старшего возраста. Более 40% участников проекта ["Московское долголетие"] выбирают именно это направление. В этом году было открыто 240 новых спортивных групп, в том числе по мини-футболу, настольному теннису, бильярду, фехтованию, дартсу", - рассказал порталу заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Отмечается, что в течение дня для гостей будут организованы интерактивные зоны, где все желающие смогу сыграть в петанк, городки, дартс или настольный теннис. На мероприятие приглашены известные спортсмены - советский футболист, полузащитник "Спартака" Евгений Ловчев и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Кроме того, в день турнира будет открыт лекторий, посвященный здоровому образу жизни, фотовыставка проекта "Московское долголетие", а в конце мероприятия с концертом выступят звезды российской эстрады.

Церемония открытия турнира состоится в 10:00 23 декабря, соревнования начнутся в 11:00. С 17:00 до 19:00 пройдет награждение победителей и концертная программа. Принять участие могут все желающие по предварительной регистрации.