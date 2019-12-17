Одуванчики и примулы расцвели в ботаническом саду в Москве

"В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" под открытым небом аномально рано расцвели одуванчики, морозники, примулы, форзиция, рододендрон даурский, показались подснежники - все это в середине декабря. Набухли почки экзотических магнолий", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Одуванчики, примулы, рододендрон и некоторые другие цветы аномально рано распустились в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщила пресс-служба сада.

Специалисты опасаются, что растения, цветущие не в сезон, весной могут не зацвести или дать мало завязей.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что синоптики не прогнозируют снега в Москве до начала третьей декады декабря. На этой неделе температура в столице ожидается до восьми градусов тепла, также прогнозируют дождь и мокрый снег.