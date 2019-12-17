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Число сделок на рынке вторичного жилья в Москве снизилось в ноябре на 6%

В ноябре в столице было зарегистрировано 11 905 сделок купли-продажи жилья

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве в ноябре 2019 года снизилось на 6% по сравнению с октябрем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В ноябре 2019 года количество зарегистрированных Управлением Росреестра по Москве переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья снизилось на 6% по отношению к октябрю - 11 тыс. 905 против 12 тыс. 605 соответственно", - говорится в сообщении.

По данным управления, в годовой динамике число сделок на рынке вторичного жилья Москвы по сравнению с ноябрем прошлого года показатель снизился на 24% - тогда было зарегистрировано 15 тыс. 758 переходов прав. Всего с начала года в столице зарегистрировано 129 тыс. 849 сделок на рынке вторичного жилья, что на 6% ниже показателя 11 месяцев 2018 года (137 тыс. 584).

"Уменьшение числа зарегистрированных переходов прав в ноябре текущего года на 700 сделок по отношению к октябрю повторяет тенденцию 2018 года, когда разница составляла 371 сделку. В то же время снижение почти на четверть в годовом выражении можно объяснить, в том числе, рекордным реализованным спросом в конце 2018 года и первой половине 2019 года. Наряду с незначительным ростом цен он привел к дефициту доступного вторичного жилья при значительной доле переоцененных лотов", - приводят в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Он добавил, что традиционно в последнем месяце года показатели купли-продажи демонстрируют рост, но даже если в декабре они останутся на уровне ноября, то снижение годового показателя составит не более 10% по отношению к 2018 году.

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