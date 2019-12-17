Полиция Москвы проверяет информацию о женщине, выбросившей из окна дома кошку с котятами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Полиция проверяет инцидент в Москве, когда, со слов очевидцев женщина выбросила из окна многоэтажки на улице Мневники кошку с тремя котятами. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тела кошки и трех котят направлены на экспертизу, которая должна установить, зависела ли гибель животных от действий женщины", - сказал собеседник агентства.

Происшествие произошло вечером 13 декабря во дворе дома номер 21 по улице Мневники, но о нем стало известно только сегодня. На видео с камер наблюдения, которое появилось в интернете, видно, что у подъезда стоят люди, рядом с которыми на плитку тротуара падают кошки. Голос за кадром объясняет, что животных из окна выбрасывает некая женщина.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ТАСС сообщили, что по факту гибели животных проводится проверка. Подробностей случившегося представитель ведомства не раскрыл.