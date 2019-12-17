Дорогу в Новой Москве до станции метро "Филатов луг" откроют до конца 2019 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Автомобильную дорогую от улицы Адмирала Корнилова до станции метро "Филатов луг", которая проложена по территории Троицкого и Новомосковского административных округов, откроют на следующей неделе. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"На следующей неделе откроем новую дорогу, которая идет от ул. Адмирала Корнилова до станции метро "Филатов луг". Там большое количество рабочих мест, и мы этой дорогой соединяем крупный производственный кластер со станцией метро, запустим там общественный транспорт", - сказал Жидкин.

Он добавил, что протяженность новой дороги составит 3 км. Благодаря этой трассе можно будет на автобусах добираться до метро, не выезжая на Киевское шоссе.

По словам Жидкина, всего в 2019 году было построено около 35 км новых дорог, также создано свыше 160 новых маршрутов общественного транспорта.

"В этом году мы также ввели в эксплуатацию четыре станции метро на Сокольнической линии", - сказал Жидкин.