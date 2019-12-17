Игрушками из мыльных пузырей и серебра украсили елку в московском метро

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Чудо-лаборатория на площадке аванзала станции "Курская" московского метрополитена организовали для поддержания новогоднего настроения у пассажиров. Они смогут увидеть, как с помощью несложных химических превращений можно украсить елку игрушками из мыльных пузырей, покрыть ветки настоящим серебром, превратить воду в снег, сообщила во вторник журналистам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"На основной площадке аванзала станции "Курская", а также в вестибюлях 12 станций метрополитена мы провели экспериментальное научное шоу и украсили новогодние ели самодельными игрушками. Зрители увидели самонаряжающиеся бусы Ньютона, батарейки из мандаринов для гирлянд, украшения, левитирующие (парящие) в воздухе, искусственный снег", - добавила Темникова.

Студенты химического факультета МГУ продемонстрировали пассажирам, какие могут быть невероятные праздничные эффекты от таких увлекательных экспериментов. "Мы будем делать цветные реакции, которые создадут эффект свечения, бликов, имитацию снега. Хотим создать для пассажиров метро предновогоднее ощущение. Зима нас пока не балует снегом, поэтому мы украсим нашу маленькую елку специальным химическим составом из серебра и повесим большой серебряный шар на еловую ветку", - рассказала ТАСС одна из студенток.

В этом году на 20 центральных станциях метро установили искусственные двухметровые елки, а на станции "Площадь Революции" стоит четырехметровая ель.