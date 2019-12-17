Москвичи смогут пройти онкоскрининг в рамках ассамблеи "Здоровая Москва" в январе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут сдать экспресс-анализы, пройти онкоскрининги и прослушать лекции о здоровом образе жизни на 18-й ежегодной ассамблее "Здоровая Москва" в январе 2020 года. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Приглашаю всех посетить ассамблею "Здоровая Москва" - главное событие в сфере здравоохранения города. Она пройдет уже в 18-й раз. Впервые наряду с врачами, учеными, организаторами здравоохранения мы приглашаем к участию самих москвичей. Для них мы разработали специальную программу, включающую в себя мастер-классы и лекции о ЗОЖ от ведущих российских и международных экспертов, выставку инновационных достижений столичного здравоохранения, а также различные медицинские обследования, например онкоскрининг на выявление рака молочной и предстательной железы", - сказал Хрипун.

На интерактивной выставке, где будет представлено более 30 экспозиций с новейшими медицинскими разработками, москвичи и гости города смогут пройти экспресс-тесты и получить консультации врачей. Так, на стенде "Инфекционная безопасность города Москвы" можно будет пройти экспресс-тест на выявление гепатита С и ознакомиться с картой инфекционного туризма, на которой отображена информация о наиболее значимых инфекциях, распространенных в популярных туристических странах.

Особое место на выставке займет стенд, информирующий посетителей о новом этапе цифровизации здравоохранения Москвы - запуске системы поддержки принятия врачебных решений. Посетители смогут познакомиться с механизмом функционирования системы и узнают, какую пользу она принесет врачам и пациентам в ближайшем будущем. В тематической зоне "Акушерство и гинекология" состоится презентация работы первой в Москве школы для пап "Я - папа!", которая действует в столичном роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова, где мужчин учат пеленать, кормить и купать младенцев.

На стенде, посвященном оториноларингологии, скрининговые осмотры ЛОР-органов будут проводить высококвалифицированные сотрудники Института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского. Кроме этого, посетителям стенда будет предоставлена возможность провести оценку носового дыхания. На стенде, информирующем гостей ассамблеи о специфике работы Московской скорой и неотложной медицинской помощи, желающие смогут в режиме реального времени примерить на себя роль диспетчера и узнать, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить, какой совет дать в экстренной ситуации.

Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет 6-19 января 2020 года в павильоне № 75 ВДНХ. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию на сайте ассамблеи.