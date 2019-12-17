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Автоматы с сувенирными монетами установили в московском метро

Монеты представлены в 12 вариантах дизайна

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Автоматы, в которых можно приобрести сувенирные монеты с изображением матрешек и достопримечательностей, появились на 10 станциях московского метро. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На 10 станциях столичной подземки установили автоматы по продаже сувенирных монет из латуни. Пассажиры могут приобрести их в 12 вариантах дизайна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на лицевой стороне монет изображены достопримечательности - храм Василия Блаженного, Большой театр или Московский зоопарк. Кроме того, есть монеты с изображением матрешек и поезда нового поколения "Москва". Сувениры продаются в индивидуальных прозрачных футлярах. Ассортимент продукции будет периодически обновляться.

Отмечается, что автоматы установлены на станциях "Коломенская" и "Домодедовская" Замоскворецкой линии метро, "Проспект Мира", "Тургеневская" и "Третьяковская" Калужско-Рижской линии и ряде других.

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