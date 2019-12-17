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ЦОДД: непроработанные съезды являются одними из основных причин аварий на МКАД

Также в центре отметили, что еще одной причиной высокой аварийности являются правила оформления аварий

Москва, 17 декабря. /ТАСС/. Основными причинами высокой аварийности на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) являются развязки с плохо проработанной навигацией, а также правила оформления ДТП, из-за которых водители остаются ждать на проезжей части наряды ГАИ и нередко попадают под колеса других машин. Об этом сообщил замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин на круглом столе в исполкоме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Основная проблема высокой аварийности на МКАД состоит в том, что не до конца проработаны съезды-выезды, плохая навигация. Особенно это стало серьезной проблемой после модернизации развязок, которые серьезно поменялись. Многие, даже москвичи, не знают, как правильно по ним проехать, в результате перед развязками начинают больше смотреть в навигаторы и происходит ДТП", - сказал Евсин.

Он добавил, что еще одной причиной высокой аварийности являются правила оформления аварий. "Они написаны таким образом, что подталкивают людей совершать смертельные ошибки. Ошибки состоят в том, что приходится оставаться в полосе движения МКАД и стоять ждать, чтобы приехала ГАИ и оформила царапину на бампере. Обычно такое ожидание заканчивается тем, что приезжает не ГАИ, а "Камаз", который убивает всех участников ДТП. Это происходит постоянно", - отметил Евсин.

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Россия
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