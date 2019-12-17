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Мэрия Рабата и правительство Москвы подписали декларацию об углублении сотрудничества

Власти столиц планируют развивать взаимодействие в сферах информационных технологий, общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, торговли, туризма, спорта и культуры

РАБАТ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Декларацию о намерениях, нацеленную на углубление и расширение сотрудничества, подписали в Рабате во вторник власти марокканской столицы и правительство Москвы. Церемония прошла в здании мэрии в присутствии представителей общественности, деловых кругов, средств массовой информации.

Подписи под документом поставили мэр Рабата Мухаммед Садики и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

В декларации отмечается, что Рабат и Москва решили подписать и претворять ее в жизнь, желая внести вклад в развитие двусторонних отношений между Российской Федерацией и Королевством Марокко, принимая во внимание взаимную заинтересованность в углублении и расширении децентрализованного сотрудничества, стремясь придать взаимовыгодным отношениям динамичный и стабильный характер, желая эффективно использовать опыт, имеющийся у обеих столиц.

К числу приоритетных направлений развития сотрудничества власти Рабата и Москвы отнесли взаимодействие в таких областях, как информационные технологии, развитие общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие городского планирования, защита окружающей среды, содействие развитию бизнеса, торговли и инноваций, туризм и спорт, культура и культурное наследие, образование.

Власти двух столиц договорились содействовать обмену информацией о возможностях сотрудничества между заинтересованными предприятиями и компаниями, а также обмениваться делегациями и проводить деловые встречи, направленные на развитие и укрепление сотрудничества, поиск новых сфер совместных интересов.

"Подписанная сегодня декларация открывает широкие перспективы сотрудничества между Москвой и Рабатом не только потому, что это столичные города с особыми функциями, но и потому, что это крупные и быстро развивающиеся мегаполисы, которые должны обеспечить свою конкурентоспособность, развивать инфраструктуру, заботиться о безопасности жителей, гармоничном социальном развитии, развивать экономику, туризм, соответствовать самым современным технологическим требованиям", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС Черемин.

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РоссияМарокко
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