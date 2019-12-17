Власти Москвы намерены упростить условия для строительства инженерной инфраструктуры

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Столичные власти готовят ряд законодательных поправок, упрощающих строительство инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее в Государственной думе был принят во втором чтении законопроект о внесении изменений в градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ, наделяющий Москву новыми полномочиями в области градостроительной деятельности. В документе предлагается упростить отдельные процедуры строительства объектов общественно значимой инфраструктуры в целях улучшения жилищных условий граждан и формирования благоприятной городской среды.

"В стране действует единый градостроительный кодекс для всех регионов и территорий. Москва в то же время является одним из крупнейших в мире мегаполисов, наши градостроительные решения зачастую по сложности и срокам отличаются от районных центров. На Госсовете с участием президента мы обратились с просьбой сделать в Москве особенное регулирование градостроительной деятельности. Например, утверждать различные по требованиям проекты планировок для новой Москвы и центра города. Нам это право дано, мы готовим различные поправки, чтобы это сделать более эффективно", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что поправки в законодательство могут быть приняты уже в следующем году. По его словам, по действующему законодательству для вступления в силу этих поправок необходимо будет принятие постановления правительства Москвы, изменений в федеральное законодательство не потребуется.

"Например, одно из серьезных ограничений - изменение проекта планировки до 10% у линейных объектов. Вот, мы утвердили проект планировки, скажем, метро, а когда начали строить и перекладывать сети, оказалось, что инженерные сети выходят за рамки проекта планировки. По сегодняшнему закону мы должны заново пройти все процедуры: новые публичные слушания, обсуждения; а у нас уже стройка идет. Потому что сети подводятся к существующей стройке, и это оттягивает и увеличивает сроки строительства зачастую от 1 до 2 лет. Чтобы этого избежать, мы получили такое право", - сказал Хуснуллин.