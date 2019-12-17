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Власти Москвы планируют снести пустующий кинотеатр "Севастополь"

Здание находится в Черкизовском детском парке

МОСКВА, 17 декабря./ТАСС/. Сгоревший кинотеатр "Севастополь" в Москве будет снесен в 2020 году, в рамках программы по благоустройству Черкизовского детского парка. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента капитального ремонта Алексей Елисеев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Согласно информации на сайте "Говорит Москва", кинотеатр "Севастополь" был возведен в 1964 году, в конце 1990 года его перестали эксплуатировать. Продолжительное время здание использовалось коммерческими организациями под склад, затем в нем произошел пожар.

"В следующем году снесут сгоревший кинотеатр "Севастополь". Фактически он является большой частью детского парка в Преображенском районе. Сейчас большая часть парка сделана и открыта для пользования, работы будут завершены в 2020 году вместе с набережной Шитова", - сказал он.

Елисеев добавил, что в парке создадут поле для регби, большую велосипедную трассу и прогулочную зону.

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