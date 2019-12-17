Председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова переизбрали главой Совета законодателей ЦФО

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель столичного парламента Алексей Шапошников переизбран председателем Совета законодателей Центрального федерального округа РФ. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети Facebook.

"Благодарю коллег за вновь оказанное доверие - переизбран на должность председателя Совета законодателей Центрального федерального округа. Буду прилагать все усилия, чтобы нас и дальше слышали на всех уровнях, а наши инициативы реализовывались на благо людей. За эти годы у нас сложилась крепкая команда единомышленников", - написал Шапошников.

Он добавил, что 2019 год для совета стал "особенно плодотворным", были найдены законодательные решения по ряду актуальных проблем. На повестке дня стояли вопросы реализации нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Демография". Также в этом году Советом была начата работа по усилению туристической привлекательности регионов, совершенствованию законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. На особом контроле были вопросы цифровизации избирательного процесса и совершенствовании избирательного законодательства.

"Сегодня, на итоговой в этом году встрече, мы обсудили предложения по доработке проекта федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации". Его цель - предоставить субъектам РФ еще один эффективный инструмент повышения инвестиционной привлекательности. Очень верно, что на площадке Совета законодателей мы обсуждаем проекты федеральных законов, которые региональные законодательные собрания планируют вносить в Государственную думу. Это позволяет сделать наши законопроекты более проработанными и основательными, вместе мы находим пути решения различных проблем и выступаем с серьезными законодательными инициативами", - резюмировал Шапошников.