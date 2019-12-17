Все сообщения об угрозах взрывов в школах, судах и аэропортах Москвы оказались ложными

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" столичных школ, судов и аэропортов не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Здания школ, судов и аэропортов полностью проверены. Никаких взрывных устройств не обнаружено, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник информация о "минировании" поступила в 13 районных судов Москвы и более 10 школ. Сотрудников и посетителей в целях безопасности эвакуировали. Также проверялись здания аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. По данным источника, звонки об угрозах взрывов поступали с территории Украины.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Только в понедельник, 16 декабря, неизвестные заминировали около 70 объектов в столице: суды, школы, детскую больницу, аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также Киевский, Ленинградский, Курский, Белорусский и Павелецкий вокзалы. Все угрозы оказались ложными.