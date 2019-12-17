В метро Москвы запустили поезд, посвященный советскому пловцу Семену Бойченко

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новый тематический поезд "Король баттерфляя", посвященный плаванию и советскому пловцу, рекордсмену мира Семену Бойченко, вышел на кольцевую линию московского метрополитена, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.

"Поезд "Король баттерфляя" - первый именной состав Московского метро, посвященный плаванию. Он будет курсировать по Кольцевой линии полгода и перевезет порядка 3 млн пассажиров, которые смогут узнать больше о традиции спортивного плавания в России и за рубежом", - приводятся в сообщении слова замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Именной состав "Король Баттерфляя" - совместный проект Национальной школы плавания, Государственного музея спорта и Московского метрополитена.

По словам организаторов, в новом поезде пять двухсекционных вагонов с разным дизайном. Интерьер вагона "Планета воды" расскажет об истории плавания, вагон "Король баттерфляя" представит портреты выдающихся пловцов первой половины XX века, третий вагон "Дружба народов" посвящен победам советских чемпионов, дизайн вагона "Россия" покажет атлетов конца XX - начала XXI века, принесших славу отечественной школе спортивного плавания.