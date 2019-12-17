{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Ранее ЦОДД рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы во вторник вечером достигли девяти баллов из 10 возможных. Об этом следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:32 мск.

В частности, движение затруднено по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Болотной, Москворецкой, и Садовнической, Софийской и Кремлевской набережным. Пробки фиксируются на Тверской улице, Большой Лубянке, Неглинной, Знаменке, Красной Пресне и Новом Арбате.

На МКАД самые сильные заторы регистрируются на северо-западе, юго-востоке и востоке. Среди вылетных магистралей скопления машин наблюдаются на Новорижском, Щелковском шоссе в сторону области, Ленинградском шоссе в сторону города.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Корпорации МСП поддержит четыре инвестпроекта в Москве с объемом вложений 1,45 млрд рублей
Проекты в совокупности позволят создать около 200 рабочих мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС