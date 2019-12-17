Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы во вторник вечером достигли девяти баллов из 10 возможных. Об этом следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:32 мск.

В частности, движение затруднено по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Болотной, Москворецкой, и Садовнической, Софийской и Кремлевской набережным. Пробки фиксируются на Тверской улице, Большой Лубянке, Неглинной, Знаменке, Красной Пресне и Новом Арбате.

На МКАД самые сильные заторы регистрируются на северо-западе, юго-востоке и востоке. Среди вылетных магистралей скопления машин наблюдаются на Новорижском, Щелковском шоссе в сторону области, Ленинградском шоссе в сторону города.