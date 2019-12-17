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Старые фотографии Валаама впервые выставлены в Москве к 30-летию возрождения монастыря

Экспозиции будет открыта до 30 января

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Открытие мультимедийной выставки "Валаам. Пространство вне времени" состоялось во вторник в Галерее классической фотографии в Москве. Ряд представленных на ней старых фотографий выставляется впервые, сообщает сайт галереи.

"[На выставке представлен] большой массив подлинных отпечатков и артефактов XIX и XX веков из частных собраний, которые нигде ранее не выставлялись", - отмечается на сайте.

Экспозиция посвящена 30-летию возрождения монашеской жизни в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. "Сегодня тридцатилетие возрождения Спасо-Преображенского Валаамского монастыря празднуется. Отчасти на этой выставке мы можем увидеть и тридцатилетние труды возродившейся Валаамской обители", - сказал присутствовавший на открытии выставки наместник монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

Он выразил благодарность всем тем, кто работал над ее подготовкой и проявил к ней интерес

"Я хотел бы поблагодарить всех вас за интерес к этой выставке, поблагодарить всех тех, кто трудился над тем, чтобы мы могли сегодня ее увидеть. Хочу выразить благодарность и пожелать творческих успехов, потому что люди, которые это делали - люди творческие", - сказал он.

Несколько фотографий старого Валаама рубежа XIX и ХХ веков были реконструированы для выставки в виде трехмерных изображений. На экспозиции, которая будет открыта до 30 января 2020 года, выставлены также панорамы в виртуальной реальности и подлинные отпечатки и артефакты XIX и XX веков из частных собраний. Галерея фотопортретов монастырской братии, созданная современными авторами, выставляется рядом с фотографиями монахов, живших в монастыре до его закрытия. Кроме того, на открытии выставки было представлено мобильное приложение монастыря.

История Валаама

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются иноки из Византии, преподобные Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. Точная дата его основания неизвестна, однако считается, что монастырь уже существовал в Х веке. Своего расцвета Валаамская обитель достигла в конце XIX века, когда монастырь был одним из крупнейших в России.

После провозглашения независимости Финляндии в декабре 1917 года монастырь оказался на ее территории и перешел под юрисдикцию Финляндской православной церкви, служба в нем была переведена на финский язык. Во время Советско-финской войны постройки монастыря подверглись бомбардировкам советской авиации. В 1989 году часть бывших монастырских построек была возвращена Русской православной церкви, тогда же в монастырь прибыли первые монахи и послушники. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, т. е. непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси.

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