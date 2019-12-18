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Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Москве в среду

Температура поднимется до 5 градусов тепла

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Порывистый ветер до 15 м/с ожидается в среду в Москве и Подмосковье, говорится на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье до 5 градусов тепла, ночью в столице температура опустится до 3 градусов, по области - до нуля.

Южный ветер в среду составит 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. В ночные часы направление ветра изменится на западное и северо-западное, местами порывы от 17 до 22 м/с.

Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в регионе с 09:00 мск 18 декабря до 09:00 мск 20 декабря. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

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