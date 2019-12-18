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Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили

Специалисты отмечают, что на вхождение в график понадобится некоторое время

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение по Замоскворецкой линии Московского метрополитена после произошедшего утром в среду сбоя. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте столичного метро.

Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

"Движение на Замоскворецкой линии восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вхождение в график понадобится некоторое время.

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