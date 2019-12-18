В четырех парках Москвы организовали места для моржевания

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Места для моржевания организовали в четырех парках Москвы. В любительских клубах и самостоятельно смогут заниматься закаливанием все гости старше 18 лет, сообщили в среду на официальном сайте мэра столицы.

Речь, в частности, идет о парках "Северное Тушино", "Кузьминки" и "Фили", а также Воронцовском парке. Отмечается, что здесь есть удобные спуски в воду. Сотрудники парков начнут вырубать проруби, когда на водоемах образуется лед.

Бесплатные занятия с инструкторами проведут для начинающих в парке "Фили" и Воронцовском парке. В этих местах также можно будет проконсультироваться на тему безопасного закаливания и попробовать окунуться в холодную воду под наблюдением профессионала. Чтобы избежать переохлаждения, нужно находиться в холодной воде не дольше минуты. При этом новичкам хватит и 20 секунд. Теплые раздевалки расположены возле каждого спуска в воду, там можно подготовиться к заплыву и согреться после купания.

Место для купания в парке "Кузьминки" организовано у лодочной станции на Шибаевском пруду. Его можно посетить с 08:00 до 17:00. В свою очередь в парке "Северное Тушино" сезон зимнего купания стартует, когда на Химкинском водохранилище образуется прочный лед. У набережной парка напротив дома 85к1 на улице Свободы организуют прорубь с удобным спуском. Сюда можно будет прийти в любой день недели с 09:00 до 19:00.