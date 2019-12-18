ГИБДД Москвы из-за увеличения числа аварий призывает пешеходов быть осторожными на дороге

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция в связи с ростом количества аварий в темное время суток призывает москвичей использовать светоотражательные элементы в одежде и быть осторожными на дороге.

"Столичная ГИБДД обращается ко всем с убедительной просьбой обеспечить видимость детей на дороге, используя светоотражающие элементы", - сообщили журналистам в среду в управлении ГИБДД по Москве.

В ведомстве напомнили, что пешеходам перед переходом проезжей части необходимо убедиться в своей безопасности