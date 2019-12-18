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Собянин: время нахождения пациентов в больницах Москвы сократилось в пять раз

Кроме того, по словам мэра Москвы, средняя зарплата медперсонала выросла до 140 тыс. рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Время нахождения пациентов в больницах Москвы после операций или в рамках медобследований сократилось в пять раз за последние годы - с 18 до 4 дней. Это стало возможным благодаря закупке нового оборудования, ремонту зданий и оптимизации кадрового состава, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы.

"Мы закупили новое оборудование, появились новые технологии. Если раньше человек до операции или после пролеживал в койке от 14 до 18 дней, <...> то сегодня на те же манипуляции требуется три-четыре дня, а иногда это можно сделать в дневном стационаре", - сказал он, отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ Дмитрия Локтева о том, зачем столичному здравоохранению нужна массовая реорганизация и кадровая оптимизация персонала, включая сокращения.

По словам Собянина, средняя зарплата медперсонала выросла до 140 тыс. рублей, чего невозможно было бы добиться без кадровой оптимизации. "Она была бы в два раза меньше - 70 тыс. рублей <...> Кроме того, сегодня при всей этой организации от 10% до 20% коечного фонда простаивает. Мы вынуждены каким-то образом оптимизировать, а с другой - наращивать качество, технологии, оборудование, заработную плату", - пояснил мэр.

Вместе с тем, по его словам, благодаря структурным изменениям в Москве наблюдается "огромная динамика изменений по доступности врачей" и снижение уровня смертности от онкоболезней, сердечно-сосудистых заболеваний. "Раньше стояли в очередях по 8-10 дней, сегодня в течение суток 80% москвичей могут получить терапевтическую помощь. По полтора месяца добивались врача узкой специальности, сегодня это можно сделать в течение двух недель максимум", - отметил Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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